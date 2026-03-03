  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem “İrtikap”tan tutuklanmıştı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Gündem

“İrtikap”tan tutuklanmıştı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"İrtikap"tan tutuklanmıştı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır."

