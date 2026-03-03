  • İSTANBUL
Gündem İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var
Gündem

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var

İstanbul Emniyeti'nin organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 4 farklı olayı gerçekleştiren zanlıların adreslerini ve kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

