  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşın 3. günü! Katar'ın başkentinde patlama sesleri Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı Kurtulmuş'tan tedirgin eden sözler: Bir sisteme doğru geçiyoruz Milyonluk duba ihalesi şahane! Mansur Yavaş'ın 'hizmet' videosu bahane Keir Starmer'den net açıklama! ABD Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü kullanıyor mu? Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu Almanya'dan büyük skandal! Türk futbolcuların paralarına el konuldu Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı Rusya'dan ABD'ye son ihtar: Trump, durmazsa 3. Dünya Savaşı başlayacak ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması
Gündem FETÖ’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına operasyon
Gündem

FETÖ’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına operasyon

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
FETÖ’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyona yapıldı.

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 5’i görevde subay (albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen), 5’i görevde astsubay, 9’u daha önce ilişiği kesilmiş/emekli olmuş subay/astsubay, 1’i görevde kamu personeli, 2’si daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, olmak üzere toplam 22 şüphelinin, 3 Mart 2026 tarihinden itibaren Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerden 15’inin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken 3’ünün yakalanmasına çalışıldığı, 4’ünün ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Jandarmaya sızmışlardı! MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe
Jandarmaya sızmışlardı! MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe

Gündem

Jandarmaya sızmışlardı! MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe

FETÖ'ye büyük darbe: Deniz Kuvvetleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı!
FETÖ'ye büyük darbe: Deniz Kuvvetleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı!

Gündem

FETÖ'ye büyük darbe: Deniz Kuvvetleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı!

FETÖ'nün Epstein'ine yargı tokadı! Mide bulandıran rezalete af yok...
FETÖ'nün Epstein'ine yargı tokadı! Mide bulandıran rezalete af yok...

Gündem

FETÖ'nün Epstein'ine yargı tokadı! Mide bulandıran rezalete af yok...

Firari FETÖ'cü paketlendi
Firari FETÖ'cü paketlendi

Gündem

Firari FETÖ'cü paketlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23