Yaygın bir şekilde kullanılan yazılım için kritik uyarı

Windows'un oldukça popüler uzaktan masaütsü bağlantı yazılımı olan TeamViewer'ın yayınlanan yeni sürümünde kimlik bilgilerinin ve sistem şifrelerinin ele geçirilmesini sağlayan tehlikeli bir güvenlik açığı tespit edildi. Keşfedilen güvenlik açığı kapsamında saldırganların kullanıcılara zararlı internet adresleri gönderdikleri ve bu internet adreslerinin tıklanması halinde kullanıcıların kimlik bilgilerinin ve sistem şifrelerinin ele geçirilebileceği belirtildi.

Açığı keşfeden Jeffrey Hoffman, bu açığın 'Unquoted URI handler' olarak kategorize edildiğini ve URI handlers teamviewer10, teamviewer8, teamviewerapi, tvchat1, tvcontrol1, tvfiletransfer1, tvjoinv8, tvpresent1, tvsendfile1, tvsqcustomer1, tvsqsupport1, tvvideocall1 ve tvvpn1'i etkilediğini söyledi.