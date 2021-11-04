Yaycı amiral, ‘Mavi Vatan’ı kurdu

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Yılların akademik birikimi ile yapılan hesaplamalar neticesinde Mavi Vatan Haritası çizen, Mavi Vatan’ı bir isim olmaktan öte hukuki bir çerçeveye oturtup tanımını yapan, mimarı olduğu Libya Anlaşması ile Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin oyun kurucu pozisyona geçmesini sağlayan ve diğer kıyıdaşlarla nasıl ve ne şekilde sınırlarımız olacağını hukuken belirleyen, görevdeyken “Mavi Vatan Tatbikatı”nı planlayan, Adalar (EGE) Denizi’ndeki hukuki haklarımızı ortaya koyan ve Yunan taleplerine karşı hukuki tezler geliştiren, Montrö Sözleşmesindeki Altın Frank ücretlendirmesini gündeme getiren, Mavi Vatan’ı yazdığı kitap ve bilimsel makalelerle doktrin haline dönüştüren Yaycı, Mavi Vatan hareketinin bir ya da birkaç kişiye değil tüm milletimize ve ülkemize ait bir hareket olması amacıyla Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği’ni (Mavi Vatan Derneği) kurdu.