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Yaşam Yayaya yol vermek isterken zincirleme kazaya sebep oldu
Yaşam

Yayaya yol vermek isterken zincirleme kazaya sebep oldu

Kastamonu-Karabük karayolunda 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 20:05:00 -
Yayaya yol vermek isterken zincirleme kazaya sebep oldu

Karabük’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yayaya yol vermek için aniden durdu

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu jandarma kavşağı ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için bir araç aniden durdu. Bu sırada aynı istikametten seyreden D.E. idaresindeki BMW marka 34 DFD 849 plaka otomobil de yavaşlayınca arkasından gelen İ.G. idaresindeki Renault marka 06 FM 1710 plaka otomobil arkadan çarptı.

 

Zincirleme trafik kazası

Aynı istikametten gelen A.T. idaresindeki Citroen marka 78 SK 563 plaka hafif ticari araç da duramayınca önündeki araca çarpınca, ona da arkadan gelip duramayan sürücü R.K. idaresindeki Volkswagen marka 16 ECR 57 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucunda 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 16 ECR 57 plaka sayılı araçta yolcu olarak bulunan C.K. ve G.K. yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekiplerinin çalışmaları sonucu kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

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