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Yayalar kaldırım istiyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde okullar caddesi olarak adlandırılan Konak Mahallesi’nde yayalar kaldırım istiyor.

15 Eylül 2019 Pazar 11:18
Yayalar kaldırım istiyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde okullar caddesi olarak adlandırılan Konak Mahallesi’nde yayalar kaldırım istiyor.


Alaplı’da Konak Mahallesi’nden eski ve yeni siteler mevkisine çıkış yolu olan üzerinde iki okulun bulunduğu yol özellikle öğrenciler ve vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Sürücüler, her iki okulun bulunduğu mahalleye dönmek için bu yolu kullanıyor. Yayalar da bu ara yolu kullandıkları zaman bazı tehlikelerle karşılaştıklarını ifade ederek pek de güvende olmadıklarını, bu yolun güvenliğini sağlayacak çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlar, alana kaldırım yapılmasını istiyor.


Araçlarla öğrenciler ve vatandaşların iç içe olduğu caddede yürümenin tehlikeli hale geldiğini ifade edenvatandaşlar, "Bizler bu yolu kullanan vatandaşlar olarak tehlike altındayız .Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın sıkça kullandığı yolda maalesef kaldırım yok. Araçları yavaşlatacak herhangi bir önlem alınmış değil. Bunun yanı sıra, bazı sürücüler de bu yolda ters yönde seyrediyor. Artık önümüze mi arkamıza mı bakacağız, şaşırdık. Bu alana yapılacak olan bir yaya kaldırımı, bizleri büyük tehlikeden kurtaracak. Yetkililerden bu alana kaldırım yapmalarını rica ediyoruz" şeklinde görüşlerini dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:18
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