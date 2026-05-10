Yaya üstgeçidinin asansörü can aldı: Kapıda sıkışan genç adam hayatını kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya üst geçidinin asansörüne binmek isteyen 24 yaşındaki genç, kapının kapanması ile asansör ve dış kaplama arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Seymen Görciz (24), üst geçitteki asansöre binmek istediği sırada asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu gencin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Talihsiz adamın cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.