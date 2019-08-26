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Yaya önceliğine havadan takip

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Yaya Öncelikli Trafik” yılı kapsamında sürücü ve yayaların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve kamuoyunda oluşturulan denetim algısının sürekliliğini sağlamak amacıyla 26 Ağustos-14 Eylül 2019 tarihleri arasında şehir içinde farklı saat aralıklarında 17 noktada drone kullanılacak.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:28
Yaya önceliğine havadan takip

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Yaya Öncelikli Trafik” yılı kapsamında sürücü ve yayaların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve kamuoyunda oluşturulan denetim algısının sürekliliğini sağlamak amacıyla 26 Ağustos-14 Eylül 2019 tarihleri arasında şehir içinde farklı saat aralıklarında 17 noktada drone kullanılacak.


İçişleri Bakanlığınca, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilerek yaya kazalarının en aza indirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesinde değişiklik yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu’na “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik İşareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır” hükmü getirilmiş olup, ülke genelinde farkındalık, bilgilendirme, algı yönetimi ve denetim faaliyetlerine yıl boyunca devam edilecek.



Drone kullanılacak


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Samsun’da, ’Yaya Öncelikli Trafik’ yılı kapsamında ilgili kuruluşlarla yürütülen çalışmalar neticesinde 220 ışıksız yaya geçidi ve 117 okul geçidine yaya önceliğine vurgu yapan ’Önce Yaya’ görseli çizdirildi. Sürücü ve yayaların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve kamuoyunda oluşturulan denetim algısının sürekliliğini sağlamak amacıyla 26 Ağustos- 14 Eylül 2019 tarihleri arasında şehir içinde farklı saat aralıklarında 17 noktada sivil ve resmi trafik ekiplerince droneler de kullanılarak sürücüler ve yayalar üzerinde bilgilendirme ve denetim faaliyetleri yapılacak. Herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamak için araç sürücülerinin kontrollü veya kontrolsüz yaya geçitlerinin bulunduğu karayolu kesimlerinde araçlarının hızını düşürmesi, geçiş yapmakta olan yayalara ilk geçiş hakkını vermesi, yayaların ise sinyalize kavşaklarda trafik ışıklarına ve kurallarına uygun hareket etmesi gerekmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:28
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