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Yerel Yaya geçidinden karşıya geçen iki Rus turiste otomobil çarptı
Yerel

Yaya geçidinden karşıya geçen iki Rus turiste otomobil çarptı

Antalya'da otellerine dönmek için yaya geçidinden karşıya geçen iki Rus turiste otomobil çarptı. Feci kaza sonrası 62 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybederken diğer turist ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 02:51:00 -

Alanya'ya bağlı Okurcalar Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında, Ukrayna uyruklu turistler Ihor Pashhynski ile Svitlana Luilko'ya otellerine dönmek için yaya geçidinden karşıya geçerken 41 KL 137 plakalı otomobil çarptı.

Yaya geçidinde karşıya geçen iki Rus turiste otomobil çarptı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti

Feci kazada 62 yaşındaki Ihor Pashhynski isimli turist olay yerinde hayatını kaybederken 55 yaşındaki kadın turist Svitlana Luilko ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaya geçidinde karşıya geçen iki Rus turiste otomobil çarptı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti

Soruşturma başlatıldı

Ağır yaralı olan Luilko, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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