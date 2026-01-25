Yaya geçidinde otomobil çarptı! 13 gün dayanabildi

  • İSTANBUL
Kocaeli Çayırova'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 41 yaşındaki Songül Baş, tedavi gördüğü hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaya geçidinde yaşanan kaza, acı haberle sonuçlandı. Kaza, 12 Ocak’ta Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Baş'a, E.A. idaresindeki 34 PGE 784 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Baş, sürücü E.A. tarafından otomobile bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Baş, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Hayatını kaybetti

Songül Baş, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Başın cenazesi, Çayırova ilçesindeki Küme Evler Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

