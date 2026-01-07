  • İSTANBUL
Yaya geçidinde 'öküz' çarptı: 2 kadın hastanelik oldu
Gündem

Yaya geçidinde ‘öküz’ çarptı: 2 kadın hastanelik oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yaya geçidinde ‘öküz’ çarptı: 2 kadın hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinden geçmek isteyen 2 kadına otomobil çarptı. Sosyal medyada da büyük tepki çeken olay için ‘öküzler bir türlü öğrenemiyor’ ifadeleri öne çıktı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Hastane Caddesi'ne dönüş yapan E.D. (28) yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan K.B. (30) ve A.Y.'ye (35) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 kadın da yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

