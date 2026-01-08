Mardin İstanbul’a geliyor! İstanbul’da Mardin Tanıtım Günleri 15 Ocak’ta Başlıyor

Mezopotamya’nın binlerce yıllık mirasını taşıyan kadim şehir Mardin, kültürü, mutfağı ve müziğiyle İstanbul’a geliyor. Mardin İl Tanıtım Günleri, 15–16–17–18 Ocak 2026 tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda İstanbullularla buluşacak.

Mardin Valiliği, Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte; Mardin’in tarihsel dokusu, çok kültürlü yapısı ve zengin folkloru kapsamlı bir programla tanıtılacak.

Dört gün sürecek organizasyon boyunca ziyaretçiler, taş mimarisiyle ünlenen Mardin’in kadim mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak. Etkinlik alanında kurulacak stantlarda Mardin mutfağının özgün lezzetleri, el sanatları, yöresel ürünler ve kültürel tanıtım materyalleri yer alacak. Sergiler, söyleşiler ve kültürel sunumlarla Mardin’in Süryani, Arap, Kürt ve Türk kültürlerinin iç içe geçtiği çok katmanlı yapısı İstanbul’da yeniden hayat bulacak.

Mardin ezgileri eşlik edecek

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise konserler olacak. Tanıtım Günleri kapsamında Kenan Uçkan, Mahmut Mardinli, Murat Akgün ve Murat Kurşun gibi sevilen sanatçılar sahne alarak Mardin ezgilerini İstanbul’a taşıyacak.

Müzik dinletileri, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinliklerle gün boyu sürecek.Organizatörler, Mardin Tanıtım Günleri’nin hem Mardin’in kültürel değerlerinin geniş kitlelere aktarılmasına katkı sunacağını hem de İstanbul’daki Mardinliler için güçlü bir buluşma zemini oluşturacağını vurguluyor. 15 Ocak’ta başlayacak etkinlik, dört gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kadim Mezopotamya’nın izlerini İstanbul’un kalbinde görmek isteyenler için Mardin Tanıtım Günleri, kaçırılmayacak bir kültür şöleni olacak.