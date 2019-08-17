0553 313 94 23

Yaya geçidi çizgisi uygulamasını, kaldırımlar için de istedi

Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, kaldırımda yayaların rahatça geçişlerinin sağlanarak farkındalık oluşturulması amacıyla kaldırımlara da yaya geçidi çizilmesi için belediyeye dilekçe verdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:22
Yaya geçidi çizgisi uygulamasını, kaldırımlar için de istedi

Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, kaldırımda yayaların rahatça geçişlerinin sağlanarak farkındalık oluşturulması amacıyla kaldırımlara da yaya geçidi çizilmesi için belediyeye dilekçe verdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinden esinlenen Tokatlı Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, kaldırım işgallerine karşı da yaya geçidi çizgisi önerisinde bulundu. Yayaların kaldırım işgalleri nedeni ile yürümekte gücük çektiğine dikkat çeken Tuna, trafikte olduğu gibi yayalara kaldırımlarda da öncelik sağlanmasını arzu ettiklerini kaydetti. Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne dilekçesini sunan Tuna, ‘Dükkanında kal ve önce gönlümüzü kazan’ şeklinde esnaflara çağrıda bulundu. Tuna, dilekçesinde “Amacımız kimsenin ticaretini bozmak olmadığı gibi, aksine ticaretlerini üst seviyeye çıkarmalarını sağlamak o yüzden de esnafların müşterisi olan vatandaşa bu konuda anlayış göstermesini ve dükkanından dışarıya taşmamasını istiyoruz. Bazı mağaza ve marketlerin vitrini bile artık görünmüyor,kapıdaki yığınları geçip, giriş kapısına zor ulaşılıyor. Hiçbir AVM’de mağazalar koridorlara sattığı malzemeyi dizerek sergilemiyor ve aynı kültürün şehir içinde de olması bizleri memnun eder. Haklarını ellerinden almadığımız gibi hakkımız olanı istediğimizin bilinmesini özellikle istiyoruz. Bilmeliler ki insanlar kaldırımda, çarşıda rahatça ve mutlu gezerse daha çok alışveriş yapar. İçişleri Bakanlığımızın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 81 ilde 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişinden sonra yaya geçitlerinden geçişlerimiz kolaylaştı. Ve bu durumdanilham alarak, yaya geçidi ne ise, kaldırımda odur diyerek, kaldırımlarımızda yayaların rahatça geçişlerinin sağlanması ve farkındalığın oluşması için kaldırımlara dayaya geçidi çizgisi çizilmesini talep ediyorum" şeklindeki bilgilere yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:22
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti
    1. Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti
    2. Felaketin izleri hiç geçmedi
    3. Antalya'da yolcu aktarmalarından ücret..
    4. Beyazıt’ı su basarken, İmamoğlu..
    5. Sason’da hibe desteğiyle yapılan apart..
    6. (Özel) Sarıyer’de iki ana kolonu..
    7. İstanbul'daki sağanak
    8. Şuhut’ta yöresel pazara yoğun ilgi
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos..
    10. Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
    11. Manavgat’ta hem darp hem de gasp eden..
    12. Şiddetli rüzgar, dut ağacını evin..
    13. Ordu’da eksi 40 derecede fındık..
    14. Giresun’da en fazla ödenek yol ve içme..
    15. Kafede darbedilen gaziye destek ziyareti
    16. 10 kişilik aile ölümden döndü
    17. Antalya’da fuhuş operasyonu: 66..
    18. Hurda eşyalarını yığdığı parktan..
    19. MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen..
    20. MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi..
    21. Sudan'da geçici Anayasal Bildiri..
    22. Karşıdan karşıya geçerken hayatını..
    23. Vali Ersin Yazıcı, "Her ortamda her..
    24. Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan..
    25. Bahçelievler’de yağış nedeniyle yol..
    26. Erdoğan'dan "17 Ağustos" paylaşımı
    27. Şiddetli yağış sonrası Eminönü’ndeki..
    28. MHP Lideri Bahçeli: "Acılara..
    29. Çaycuma ADD Gençlik kollarını kuruyor
    30. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özellikle..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu