Yavuz Saltık hakkında karar verildi!

Verilen karara mahkeme başkanı muhalefet şerhi koydu.

Başkan, şu ifadeleri kullandı:

İBB’nin görev dağılımına ilişkin mevzuatta sanığın başkanlığını yaptığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının dernek, vakıf, mescit gibi kurumların talepleriyle ilgilenmediği, daha çok bireysel yardımların değerlendirildiği yardım kartları, yardım kolileri gibi taleplerin karşılandığı kurumdur. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesindeki İnanç Masası’nın ise camii, mescit gibi ibadethanelerin talepleriyle ilgilendiği, dağıtım işlemlerinin inanç masası tarafından yürütüldüğü ancak bu işlemlerden sanığın bilgisinin olduğu ve onun talimatıyla yapıldığı, ayrıca yardım taleplerinin bireysel yapılması gerektiği halde sanık Baran’ın beyanlarında başvuruların liste olarak alındığı ve toplu şekilde teslim edildiği, yardım kartlarının ‘değer ailesi’ kişilerine verildiği sabittir. Sanığın eğitim seviyesi, konumu ve icra ettiği mesleği göz önüne alındığında toplu olarak verilen yardım kartlarının hangi amaç ile kullanılacağı ve kimlere gideceğini bilmemesi mümkün değildir. Dolayısıyla sanığın ‘örgüt içerisinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim.

Ne olmuştu?

PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü iddia edilen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu sanıkların İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyargılandıkları davada mahkeme, tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanı hakkında ihbarda bulunulmasına karar vermişti.

Yapılan ihbar sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmış, şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın, DİAYDER'in, terör örgütü PKK ile iltisaklını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği belirtilerek ’terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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