Yavuz, Doğu Akdeniz’de sondaja başladı

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondaja başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla bin 710 metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız” dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile birlikte bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, ağustos ayı içerisinde ikinci sismik gemi MTA Oruç Reis’in de Akdeniz’e gönderileceğini belirterek, “Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle Akdeniz’de bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.