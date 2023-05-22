Yavuz: CHP, HDP ve PKK’NIN vesayeti altındadır

Ulusal gazete ve temsilcilerin hazır bulunduğu Anadolu Sohbetleri buluşmasına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2024 ve 2028 seçimlerinde Millet İttifakının sandıklarda görevli dahi bulunduramayacağına dikkat çekti. Yavuz “Seçimlere Parti olarak girmeyen Millet İttifakı ortakları sanki partileri yokmuş gibi davrandı, seçime parti olarak girmediler,2024 ve 2028 seçimlerinde sandıkta da seçim kurulunda da olmayacaklar. Millet İttifakı sadece anı düşündü, bugünü düşündü. Adama sorarlar sen parti misin? Diye” dedi.

Millet İttifakı partilerinde ve tabanında muhasebe ve yer değiştirmelerin başladığını belirten Yavuz CHP’nin HDP ve PKK’nın vesayeti altında olduğu, İYİ Parti’nin masaya tekrar oturmasının da dış güçler ve FETÖ baskısıyla olduğunu kaydetti.

Millet İttifakı Partileri’nin liderlerinin değişmesinin de gündeme geleceğine işaret eden Yavuz, 28 Mayıs’tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin başında duramayacağını söyledi.

14 Mayıs seçimlerinde 2 belediye başkanı’na seçim sürecini yürütme görevi verildiğini hatırlatan Yavuz, Millet İttifakı tabanı niye bizi kandırdınız? Diyecek. Nazı medya kuruluşlarında bu 2 belediye başkanına Cumhurbaşkanı Yardımcısı unvanını kullandılar bu yetki gasbı’dır” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO