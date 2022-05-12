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Medya Yavuz Bingöl'ü kahreden haber!
Medya

Yavuz Bingöl'ü kahreden haber!

Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl’ün 79 yaşındaki annesi, halk ozanı Şahsenem Bacı'dan kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 11:59:00 -
Yavuz Bingöl'ü kahreden haber!

Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl’ün 79 yaşındaki annesi, halk ozanı Şahsenem Bacı'dan kötü haber geldi.
Yavuz Bingöl katıldığı bir televizyonda annesinin sağlık durumunu anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu.

Yavuz Bingöl, annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve artık saz çalmayı unuttuğunu belirtmişti.

Bingöl ''Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu.'' demişti.

Türkiye’nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle bir döneme damga vurmuştu. Sanatçı, oğlu Yavuz Bingöl’le birlikte albümlere imza atmıştı.

Yaklaşık bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı'dan kötü haber geldi.

 

Şahsenem Bacı önceki gece solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı.

79 yaşındaki usta sanatçının durumunun stabil olduğu öğrenilirken, sevenlerinin tedirgin bekleyişi sürüyor.

 

 

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