  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karadeniz fıkrası gibi apartman! Gören, bir kere daha dönüp bakıyor

Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL’yi bugün hesaplara yatıracaklar

29 kişiden ikisi öldü! Türkiye için çok önemli uyarı

Türk SİHA'larına görülmemiş kabiliyet entegre edildi! Dünyada eşi benzeri yok... Yunan korkudan titreyecek

Macron'a tarihi kapak! Ha bu da sana ders olsun

Türkiye doğal gaz rezervi! Karadeniz gazında son durum: Bakan Dönmez müjdeyi verdi!

Üçüncü nükleer santral oraya yapılacak! Resmen açıklandı

İYİ Partili isim, dansözlere taş çıkarttı! “Bahçeli” iddiası fos çıkınca bakın nasıl kıvırdı

Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a şok mesaj! Resmen yer yerinden oynayacak

Başsavcılık soruşturma başlattı! CHP'li belediyeler için çember daralıyor!
Medya Yavuz Bingöl'e müjdeli haber!
Medya

Yavuz Bingöl'e müjdeli haber!

Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün 1986 yılında ilk evliliğini yaptığı Gülsenem Kurt'ten dünyaya gelen kızı Türkü Sinem Bingöl'den müjdeli haber geldi. 2018 yılında evlendiği Mert Yüncü'den Aslan adında bir oğlu olan Türkü Bingöl, hamile olduğunu ultrason fotoğraflarıyla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 15:55:00 -
Yavuz Bingöl'e müjdeli haber!

Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün 1986 yılında ilk evliliğini yaptığı Gülsenem Kurt'ten dünyaya gelen kızı Türkü Sinem Bingöl'den müjdeli haber geldi. 2018 yılında evlendiği Mert Yüncü'den Aslan adında bir oğlu olan Türkü Bingöl, hamile olduğunu ultrason fotoğraflarıyla duyurdu.

Yavuz Bingöl'ün ilk eşi Gülsenem Kurt'tan dünyaya gelen kızı Türkü Sinem Bingöl, 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mert Yüncü ile evlenmişti. Türkü Bingöl, Ekim 2020'de de Aslan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İş insanı Mert Yüncü ile mutlu bir evlilik sürdüren Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl'den güzel haber geldi.

BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURDU

Yavuz Bingöl'ün yeniden dedelik sevinci yaşadığı ortaya çıktı. Türkü Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Şimdilerde ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Türkü Bingöl, Instagram hesabından ultrason fotoğraflarını paylaşıp, "Sürpriz son fotoğrafta. Ailemiz büyüyor" mesajını yazdı.

 

 

 


İslam Memiş Perşembe gününü işaret etti! Borsa, dolar, altın, gümüş, kripto paradaki beklentileri: Yükseliş sürecek mi?
İslam Memiş Perşembe gününü işaret etti! Borsa, dolar, altın, gümüş, kripto paradaki beklentileri: Yükseliş sürecek mi?

Ekonomi

İslam Memiş Perşembe gününü işaret etti! Borsa, dolar, altın, gümüş, kripto paradaki beklentileri: Yükseliş sürecek mi?

Putin imzayı attı! Flaş askerlik kararı... Eski mahkumlar Ukrayna'da savaşmaya gönderilecek" target="_blank">
Putin imzayı attı! Flaş askerlik kararı... Eski mahkumlar Ukrayna'da savaşmaya gönderilecek
Putin imzayı attı! Flaş askerlik kararı... Eski mahkumlar Ukrayna'da savaşmaya gönderilecek

Dünya

Putin imzayı attı! Flaş askerlik kararı... Eski mahkumlar Ukrayna'da savaşmaya gönderilecek

NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'ya kritik sevkiyat
NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'ya kritik sevkiyat

Dünya

NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'ya kritik sevkiyat

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit'te doğalgaz arayacak! Dedeağaç Limanını satmaktan vazgeçti
Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit'te doğalgaz arayacak! Dedeağaç Limanını satmaktan vazgeçti

Dünya

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit'te doğalgaz arayacak! Dedeağaç Limanını satmaktan vazgeçti

Türkiye bazı Rus uçaklarına hava sahasını kapattı iddiası! Rusya Türkiye uçuşları son dakika
Türkiye bazı Rus uçaklarına hava sahasını kapattı iddiası! Rusya Türkiye uçuşları son dakika

Gündem

Türkiye bazı Rus uçaklarına hava sahasını kapattı iddiası! Rusya Türkiye uçuşları son dakika

Türkiye doğal gaz rezervi! Karadeniz gazında son durum: Bakan Dönmez müjdeyi verdi!
Türkiye doğal gaz rezervi! Karadeniz gazında son durum: Bakan Dönmez müjdeyi verdi!

Gündem

Türkiye doğal gaz rezervi! Karadeniz gazında son durum: Bakan Dönmez müjdeyi verdi!

Ifo: Yüksek gaz ve petrol fiyatları Alman ekonomisinde 64 milyar avro reel gelir kaybına yol açacak
Ifo: Yüksek gaz ve petrol fiyatları Alman ekonomisinde 64 milyar avro reel gelir kaybına yol açacak

Dünya

Ifo: Yüksek gaz ve petrol fiyatları Alman ekonomisinde 64 milyar avro reel gelir kaybına yol açacak

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23