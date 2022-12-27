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Gündem Yavuz Bingöl, 'Erdoğan' engeli yiyince fena patladı! Bazı dostlarını yerin dibine soktu
Gündem

Yavuz Bingöl, 'Erdoğan' engeli yiyince fena patladı! Bazı dostlarını yerin dibine soktu

Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği bilinen türkücü Yavuz Bingöl, sanat camiasındaki bazı kişilere beklenmedik bir çıkış yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 21:25:00 -
Yavuz Bingöl, 'Erdoğan' engeli yiyince fena patladı! Bazı dostlarını yerin dibine soktu

Türkücü Yavuz Bingöl'ün sosyal medyadaki son paylaşımı çok konuşuldu. Ünlü türkücü, Erdoğan'ı desteklediği için "dost bildiği kişiler" tarafından engellendiğini ifade etti. Bingöl, paylaşımında Erdoğan'a sahip çıkarken kendisini engelleyenlere patladı. İşte o paylaşım...

Koçyiğit'in açıklamasına destek çıkmıştı

Yavuz Bingöl, geçtiğimiz yıllarda AK Parti dönemindeki Türkiye ile ilgili “Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür” diyen oyuncu Hülya Koçyiğit’e katıldığını söylemişti. 

 

"Diktatör" diyenleri eleştirmişti

Yavuz Bingöl, katıldığı bir programda “Diktatör dediğiniz insana her şeyi söyleyebiliyor, konuşabiliyorsunuz" diye konuşmuştu. 

"Hayatımda 3 kez oy verdim"

Hayatı boyunca üç kez oy kullandığını dile getiren Bingöl, "Bir kez SHP’ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder’e, bir kez AK Parti’ye oy verdim." diye konuşmuştu.

Sosyal medyadan onlara çıkıştı

AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği herkes tarafından bilinen Yavuz Bingöl, sanat camiasındaki bazı kişilerin kendisini engellediğini söyleyip sosyal medyadan çıkış yaptı. 

 

"Bir tane Erdoğan etmezsiniz"

Ünlü türkücü, "Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğim için "Sanat camiası" içerisinden bazı dost bildiklerim tarafından engellenmişiz. Engelleyenler için söylüyorum! Hiç biriniz bir tane Erdoğan etmezsiniz." ifadelerini kullandı.

İŞTE YAVUZ BİNGÖL'ÜN PAYLAŞIMI...

"Yazıklar olsun" demişti

Yavuz Bingöl geçtiğimiz Haziran ayında, halk ozanı olan annesi Şahsenem Akkaş kaybetmenin üzüntüsünü yaşamıştı. Şahsenem Akkaş, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etmişti. Bingöl, cenaze töreninde, kendisini aramayanlara 'yazıklar olsun" diyerek bir sitemde bulunmuştu.

"İnsan nezaket gösterir arar"

Bingöl, "Anne öldükten sonra evladın büyüdüğü söylenir, galiba büyüdüm. Annemizi kaybettik, bizim kahramanımızdı. 1970'li yıllarda, Türkiye'nin en kötü dönemlerinde haksızlıklara karşı durmuş, Türkiye'nin ilk kadın ozanlarından biriydi. İnsan nezaket gösterir arar başsağlığı diler. Araç bile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden geliyor, dikkatinizi çekerim. Üzüldük aramalarını beklerdik insanlık adına...

"Yazıklar olsun"

-Herkes aradı, Sayın Valimiz aradı, Cumhurbaşkanımız aradı, Meclis Başkanımız aradı, Kültür Bakanımız aradı, vekiller aradı, İçişleri Bakanımız aradı. Herkes aradı sağ olsun. Aramayan arkadaşlara da tekrar ediyorum, yazıklar olsun" diye konuşmuştu.

 

 

 

 

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Yorumlar

sedat Gümüş

Adamsın , adam gibi adam Yavuz Bingöl abi

Seçmen

Eskişehir de chp ve yandaş medyası ve bazı stk lar eskişehir de vekil sayısı 6 ya düştü bahanesiyle şehirde okuyan öğrencilere ve çevre illerdeki yandaşlarına ikametimi eskişehire taşıyorum kampanyası başlattılar. Bundan kimin haberi var devlet içişleri bakanlığı yüksek Seçim kurulu iktidar bunu incelemeli eskişehir yol geçen hanı değil. Zaten dolu öğrenci kaydı var hepside bikere lik eskişehirin geleceğine eskişehir öz halkı karar vermeli. Dayatmacı chp zihniyeti yine iş başında. Sayın cumhurbaşkanımız müdahale etmeli.
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