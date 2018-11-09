Yavuz Baysan Üsküdar’dan aday adaylığını açıkladı

Üsküdar halkının yakından tanıdığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde özel kalem müdürlüğünde görev yapmış olan Yavuz Baysan 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti’den Üsküdar belediye başkan aday adaylığını açıkladı.

'Yeni bakış açıları ile belediye faaliyetlerini yerine getirmeyi hedefliyor'

Gençlik dönemlerinden itibaren siyaset ve sivil toplum çalışmalarının içerisinde yer alan Yavuz Baysan belediyecilikte 94 ruhunu yeni Türkiye’ye taşıyacağını belirtirken gerek siyaset çalışmaları gerekse sivil toplum çalışmaları içerisinde edindiğimiz tecrübeler ile Üsküdar’ı belediyecilikte daha yukarılara çekme hedefleri doğrultusunda aday adaylığını açıkladığını söyledi.

Baysan, yaptığı açıklamada ‘Belediye’nin yapması gereken faaliyetler alt yapı, üst yapı çalışmaları, sosyal kültürel tüm belediyecilik faaliyetleri artık günümüzün olmazsa olmaz standart faaliyet alanları’ derken farkının Üsküdarımız da yaşayan Üsküdarlılar ile daha fazla iletişim kurmayı, onları dinlemeyi ve birey birey herkese özel hizmetin ön plana çıktığı bir misyonu merkeze alan zamanın ruhuna uygun iletişimi yüksek, teknolojiyi benimsemiş yeni bakış açıları ile belediye faaliyetlerini yerine getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yavuz Baysan Kimdir ?

1979 yılında Üsküdar’da doğdu. İlkokulu doğduğu mahallede, Sultantepe İlköğretim'de, ortaokul ve liseyi Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini işletme üzerine yapan Baysan, MBA programında yüksek lisansını tamamladı.

Lise yıllarından itibaren siyasi çalışmaların içerisinde bulunan Baysan, 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çalışma hayatına başladı. O dönem de sunuculuk ve protokol sorumluluklarının yanı sıra Cumhurbaşkanımızın özel kalem görevini de üstlenen Baysan, uzun yıllar bu vazifelerini yerine getirdi. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının Yönetim kademelerinde hizmetlerde bulundu.

Milli Gençlik Vakfı'nda teşkilatlanma İHH İnsani Yardım Vakfı’ında temsilcilik görevlerini yürüten Baysan, hali hazırda İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine İhya Vakfı Başkanlığı’ na devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yöneticilik ve danışmanlık yapan Baysan, çalışma hayatına özel sektörde devam etti. Halen kurucu ortaklığını yaptığı kendi şirketinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üsküdar'da ikamet eden Baysan, evli ve 4 çocuk babasıdır.