Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi beklenirken, hiç gündemde olmayan o parti "pat" diye sahneye çıktı! Herkes şaşkın

Mahmut Övür, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) sahneye çıkmasının ardındaki sırları ele aldı. Övür, CHP içinde yeni siyasi oyunların devreye girdiğini ve SHP'nin kuruluşunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun rolü olduğu algısının oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane medyasının SHP'yi Kılıçdaroğlu'na mal etmeye çalıştığını vurgulayan Övür, bu operasyonların CHP içindeki rekabeti daha da kızıştırdığını ifade etti. Övür, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye'de kurulu 100'ü aşkın parti var, seçime katılma hakkı kazanan partilerin sayısı da hiç az değil, 30'un üzerinde... Çoğu da tabela partisi. Doğrusu bu kadar partinin ayakta kalması da bir muamma. Buna rağmen yeni partiler de kurulmaya devam ediyor. Bugünlerde Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi beklenirken, hiç gündemde olmayan hatta tarih olmuş Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) "pat" diye sahneye çıkması herkesi şaşırttı.

Acaba CHP cephesinde yeni bir hareketlenme mi var?

Yabana atılacak bir soru değil; çünkü CHP içi kavgaların ve yeni arayışların bitmediği biliniyor. Dahası, açık açık "Siyaseti bırakmıyorum" diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi gerçeği var. Arka planda ise bugünden 2028'e uzanan sürece hazırlanan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında sert rekabet yaşanıyor.

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Bu tablo ister istemez yeni siyasi oyunların devreye sokulacağını gösteriyor. Tam da bu yüzden SHP'yi kuranlardan çok arka planında kimlerin olduğu merak ediliyor.

Merak ediliyor; çünkü partiyi kuran 30 kişiyi bırakın CHP'lileri eski SHP'liler bile tanımıyor. Mesela ilk sırada adları yazılan Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör ve Burak Çelik gibi isimleri siyaset arenasında tanıyan yok.

Peki bu kadar tanınmayan simalar nasıl oluyor da CHP çevresinde çalkantıya yol açabiliyor?

Bunda kuşkusuz, "Bunların hepsi hayal ürünü, biz CHP'liyiz" demesine rağmen bir arayış içinde olan Kılıçdaroğlu'nun da, ona yakın eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun "Bizler sol sosyal demokrat düşünceye inanan insanlarız. Dünyada ve ülkemizde gericiliğe, ırkçılığa, totaliterliğe karşı solun yükselişinden mutlu olur, destekleriz..." sözlerinin de katkısı var. Ama daha büyük katkı, ısrarla "SHP'yi Kılıçdaroğlu kurdurdu" algısı oluşturmaya çalışan İmamoğlu'nun Saraçhane medyasından geldi.

Öyle ısrarcıydılar ki, algı oluşturmada sınır tanımayan gazeteci Şaban Sevinç, aynı tweet'inde hem "SHP'yi kurdurtan Kerimoğlu" diyor hem de yalanlıyor. Önce şu satırlara bakın:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla da bilinen Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu SHP'nin kuruluşunda arka planda olduğunu doğruladı."

Buna göre, SHP'yi Kerimoğlu kurdurmuştu. Devamında da şu yazılıydı:

"Ancak Kerimoğlu SHP'yi kurdurmalarından Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olmadığını savundu." Bir kez daha SHP'yi kurdurduğu ama esas lidere bilgi vermediği vurgulanıyor. Ama nedense Kerimoğlu son cümlesini de eklemeden edemiyor:

"Ama CHP içinde siyaset yapmaya devam edeceğiz..."

Bu işte bir bityeniği olduğu çok açık. Anlaşılan "SHP operasyonu" Kılıçdaroğlu'na mal edilerek CHP'den elini çekmesi isteniyor. Bir taraftan eksensiz ve popülist "yeni merkez" diye Gelecek Partili ve İyi Partililer toplanıyor, diğer taraftan da medya üzerinden algı operasyonları sürüyor.

Bu operasyonları yapacak parasal güç ve kabiliyet kimde var dersiniz?

Son bir not: Tam da bugünlerde eski SHP Milletvekili ve SHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemde bakanlık yapan Ziya Halis'in anılarını okuyorum. O anılarda Kürt-Alevi bir siyasetçinin siyasi yolculuğundan, SHP'den EDP'ye uzanan solun arayışına ve o dönem CHP'nin üstlendiği role kadar uzanan çok şey var. Bittiğinde paylaşırız."