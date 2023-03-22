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Gündem Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması sonrası Muharrem İnce'den jet açıklama
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması sonrası Muharrem İnce'den jet açıklama

Yeniakit Publisher
2023-03-22 18:20:00 -
Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması sonrası Muharrem İnce'den jet açıklama

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin destek verdiği cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Ağıralioğlu'nun CHP'yi sarsan açıklamaları sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den jet hızında paylaşım geldi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Ağıralioğlu; 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP destek verdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

"HDP bugün Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptı. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız." diyen Ağıralioğlu bombardımanına şöyle devam etti:

''Meral Akşener bir siyasi dayatma maruz kaldı diye itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından beri 'millet kazanacak' diyoruz. Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi kuruyoruz diye bize pusu kurulmasından rahatsızız.''
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İnce'den jet hızında paylaşım

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamasının hemen ardından Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den bir paylaşımda bulundu.

İnce o paylaşımında şunları kaydetti:

''Gündüz geceden aydınlık karanlıktan iyidir iyi. Gerçek yalandan doğru eğriden iyidir iyi. Korkma susma yılma sakın durma. Yarın bugünden zafer yenilgiden iyidir iyi.'' 

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