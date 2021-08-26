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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu'ndan şaşırtan sözler: Türk siyaseti böyle bir şey görmedi
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu'ndan şaşırtan sözler: Türk siyaseti böyle bir şey görmedi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin uzun yıllardır devam eden iktidarına ilişkin "18 yıldır iktidarda kalmak, aralıksız iktidar olmak daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir." ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:08:00 -
Yavuz Ağıralioğlu'ndan şaşırtan sözler: Türk siyaseti böyle bir şey görmedi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İstanbul Çekmeköy ilçe yönetimi ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

"Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değil"

Burada partililere bir konuşma yapan Ağıralioğlu, "Uzun bir zaman AK Parti Türk siyasetinde... Allah var emsaline az rastlanabilir bir iktidar başarısı da göstermiştir. 18 yıldır iktidarda kalmak, aralıksız iktidar olmak daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir. Bu cihetten bakarsanız takdir edilmesi gereken bir başarıdır" dedi.

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Yorumlar

Ağrılı

Nice 18 yıllara inşaallah
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şuayip

Allah herkese doğruyu görmeyi nasip etsin amin
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