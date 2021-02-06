Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP-İP ortaklığını sarsacak ifadeler!

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin CHP ile ittifak ortaklığını sarsacak ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıktı.

AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na karşı CHP; İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin yanı sıra gizli ortak HDP ile Millet İttifakı’nı kurdu.

Millet İttifakı'nda çatırdamalar

Millet İttifakı’nda karşılıklı al gülüm ver gülümler ile liderler arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilirken zaman zaman ittifakı çatlatacak açıklamalar gündeme geldi.

Partilerin vekilleri ve meclis üyeleri arasında yaşanan gerginlikler ortaklığı çatırdatırken Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP hakkında sarf ettiği sözleri gündeme düştü.

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP eleştirisi

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışını ve CHP'nin zihniyet yapısını eleştirdiği görülüyor.

Anayasa değişikliğine karşı alakasız konularla bahane üretmeye çalışan CHP için ‘bunun bir klasik’ haline geldiğini söyleyen Ağıralioğlu, şöyle dedi:

"CHP’nin bürokrasiye hakim hale getirdiği bir psikoloji var. Oda şu; iktidar olabilirsiniz, milletin reyiyle de iktidar olabilirsiniz ama devletin kurumsal yapısıyla ilgilenmeyin, siz para işleriyle ilgilenin. Ne zaman bu devletin kurumsal yapısını milletin lehine değiştirme iradesini ortaya koyarsın o zaman ya darbe olur ya da birisi seni uyarır."

'Hükümet kimse, devlet odur'

Ağıralioğlu'nun konuşmasının devamında, “Referandumun sonucunu söylüyorum. Referandum, 'Hükümet kimse, devlet odur.' dedi." şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Ağıralioğlu'ndan HDP itirafı

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, "AK Parti şimdi şöyle heves ediyor olabilir. Şimdi 50+1'de 1 önemliyse, biz Cumhur İttifakı olarak yetmediğimiz yerlerde, Millet İttifakını zayıflatmayı tercih edebilmeli. CHP'yi, HDP ile başbaşa bırakabilmeli, ya da CHP'yi HDP'ye doğru itebilmeli, İYİ Parti'yi de oradan uzaklaştırıp kendimize yakınlaştırmalıyız diyebilir." ifadelerini kullanarak CHP, İYİ Parti, HDP ittifakını itiraf etti.