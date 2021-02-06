  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP-İP ortaklığını sarsacak ifadeler!
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP-İP ortaklığını sarsacak ifadeler!

Millet İttifakı'ndaki çatırdamalar zaman zaman gündeme gelirken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi eleştirdiği görüntüler sosyal medyaya düştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:26:00 - 2021-02-06 21:29:49

yeniakit.com.tr

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin CHP ile ittifak ortaklığını sarsacak ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıktı.

AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na karşı CHP; İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin yanı sıra gizli ortak HDP ile Millet İttifakı’nı kurdu.

Millet İttifakı'nda çatırdamalar

Millet İttifakı’nda karşılıklı al gülüm ver gülümler ile liderler arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilirken zaman zaman ittifakı çatlatacak açıklamalar gündeme geldi.

Partilerin vekilleri ve meclis üyeleri arasında yaşanan gerginlikler ortaklığı çatırdatırken Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP hakkında sarf ettiği sözleri gündeme düştü.

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP eleştirisi

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışını ve CHP'nin zihniyet yapısını eleştirdiği görülüyor.

Anayasa değişikliğine karşı alakasız konularla bahane üretmeye çalışan CHP için ‘bunun bir klasik’ haline geldiğini söyleyen Ağıralioğlu, şöyle dedi:

"CHP’nin bürokrasiye hakim hale getirdiği bir psikoloji var. Oda şu; iktidar olabilirsiniz, milletin reyiyle de iktidar olabilirsiniz ama devletin kurumsal yapısıyla ilgilenmeyin, siz para işleriyle ilgilenin. Ne zaman bu devletin kurumsal yapısını milletin lehine değiştirme iradesini ortaya koyarsın o zaman ya darbe olur ya da birisi seni uyarır."

'Hükümet kimse, devlet odur'

Ağıralioğlu'nun konuşmasının devamında, “Referandumun sonucunu söylüyorum. Referandum, 'Hükümet kimse, devlet odur.' dedi." şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Ağıralioğlu'ndan HDP itirafı

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, "AK Parti şimdi şöyle heves ediyor olabilir. Şimdi 50+1'de 1 önemliyse, biz Cumhur İttifakı olarak yetmediğimiz yerlerde, Millet İttifakını zayıflatmayı tercih edebilmeli. CHP'yi, HDP ile başbaşa bırakabilmeli, ya da CHP'yi HDP'ye doğru itebilmeli, İYİ Parti'yi de oradan uzaklaştırıp kendimize yakınlaştırmalıyız diyebilir." ifadelerini kullanarak CHP, İYİ Parti, HDP ittifakını itiraf etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Canan Yaman

Ohoooo eskiden söylenmişlere bakarsak bu sinek vızıltısı bile değil
  • Yanıtla

Gürkan

Bunlar birbirine ana avrat sövse ittifakları dağılmaz kavga etmezler, isteselerde edemezler
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit
Dünya

'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2020'de Belarus'ta yapılan seçimleri tanımadıklarını yineleyerek, yeni yaptırımlarla tehdit etti. ..
Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?
Yaşam

Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?

Tohma Köprüsü özelliği nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı Tohma Köprüsü’nün nerene olduğu merak ediliyo..
HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu aradan sıvıştı! AK Parti'den çarpıcı açıklama
Siyaset

HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu aradan sıvıştı! AK Parti'den çarpıcı açıklama

HDP heyetini kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yapmadan kaçtı. HDP'lilerle aynı karede görünerek tabanın tep..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay