Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye Yüzyılı"nı eleştirdi! İYİ Parti'nin siyasi ahlakı nerede?

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Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına katılan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini eleştirdi.

Partisi İYİ Parti'nin "Aynı masaya oturmayız" dediği HDP ile Avrupa Parlamentosu'nda toplantı yapmasını "siyasi ahlakına" sığdıran Yavuz Ağıralioğlu, "Nasuhi bey veremedi ama ben manşet verebilirim. Sözlerin güzeli tamam da ahlakın güzeli nerede? Sözde 2002'ye döndünüz de ahlaken 2002'ye dönebilir misiniz? İdealiniz 2002'deki gibi midir? Sizin memleketi kucaklama coşkunuz, sizden olmayanlara saygınız, kendinizi anlatma erdemleriniz, bütün memleketi kendinizden bilme mesuliyetleriniz 2002'deki gibi midir? Söz tamam da ahlak nerede, müjdeleyen program tamam da idealizm nerede? Bu iddiayı taşıyacak olan siyasi sicilinize bir bakmanız gerekmiyor mu?" eleştirisinde bulundu.

Söz güzel de siyasi ahlakınız nerede? "Aynı masaya oturmayız" dedikleri HDP ile aynı masaya oturdular

Öte yandan HDP ile Avrupa'da iş pişiren İYİ Parti hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Ağıralioğlu, bu ikiyüzlülük karşısında sessizliğini koruyor.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Vekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım ile Brüksel’de bir araya gelmişti.

Altılı masada HDP'nin olmadığını ve hiçbir zaman HDP ile aynı masada bulunmayacağını söyleyen İYİ Parti'nin gözlerden uzak bir şekilde böyle bir toplantıya katılması dikkat çekmiş ve eleştiri konusu olmuştu.

Öte yandan Amor görüşmeye ilişkin, “Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk” açıklamasını yapmıştı.