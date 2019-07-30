Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu hayatı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğüne getirilen Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? soruları, gelen son dakika haberlerinin ardından merak ediliyor. Siyasi kimliği sebebiyle gündeme oturan ismin hayatı, biyografisi oldukça merak edilir oldu. İşte Yavuz Ağıralioğlu hayatına dair merak edilen detaylar...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğüne getirilen Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? soruları, gelen son dakika haberlerinin ardından merak ediliyor. Siyasi kimliği sebebiyle gündeme oturan ismin hayatı, biyografisi oldukça merak edilir oldu. İşte Yavuz Ağıralioğlu hayatına dair merak edilen detaylar... Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Eğridere köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat Sorgun’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Yavuz Ağıralioğlu, 1995 – 1997 yıllarında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemin ardından, aktif olarak siyasî faaliyetlerini sürdüren Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon’dan milletvekili adayı olmuş ve ardından, Temmuz 2003’te gerçekleştirilen kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Babası Mustafa Ağıralioğlu gibi öğretmen Yavuz Ağıralioğlu, Bilge Ağıralioğlu ile evliliğinden Ağahan Giray, Fatma Ahsen, Elif Rüveyda adında 3 çocuğu bulunuyor. Yavuz Ağıralioğlu, 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekilidir.

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