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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu HDP ile ittifaktan memnun İP'lilerin hedefinde!
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu HDP ile ittifaktan memnun İP'lilerin hedefinde!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 22:08:00 - 2023-03-28 22:40:56
Yavuz Ağıralioğlu HDP ile ittifaktan memnun İP'lilerin hedefinde!

6'lı masanın HDP ile ittifakını kabul etmeyerek partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, HDP ile ittifaktan memnun İYİ Partililerin hedefi haline geldi.

Millet İttifakı’nın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı göstermesi ve HDP'nin aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

İP'li Meral Akşener’in istifasını televizyondan açıkladığı için görüşme randevusunu iptal ettiği Ağıralioğlu’nu, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz hedef aldı.

Sözlerinden HDP ile ittifaktan memnun olduğu anlaşılan İP'li Uz, şu ifadeleri kullandı:

Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divanda senin de olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın. Şimdi ne oldu?


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