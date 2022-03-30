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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı mı? İYİ Parti yeni başkanlık divanı listesi...
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı mı? İYİ Parti yeni başkanlık divanı listesi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime doğru partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın’in yeni görevi teşkilatlardan sorumlu değil, Siyasi İşler Başkanlığı'ndan sorumlu olacak. Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Peki Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine kim geldi? İşte İYİ Parti yeni başkanlık divanı listesi...

Yeniakit Publisher
2022-03-30 15:13:00 - 2022-03-30 15:20:17
Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı mı? İYİ Parti yeni başkanlık divanı listesi...

Meral Akşener A takımını değiştirdi. Yavuz Ağıralioğlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. 

İYİ Parti yeni başkanlık divanı listesi

Siyasi İşler Başkanı: Koray AYDIN

Genel Sekreter: Uğur POYRAZ

Mali İşler Başkanı: Ümit DIKBAYIR

Kurumsal İlişkiler Başkanı: Cihan PAÇACI

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır ERDEM

Seçim İşleri Başkanı: Şenol SUNAT

Uluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kâmil EROZAN

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Rıdvan UZ

Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim ENSARIOĞLU

Yerel Yönetimler Başkanı: Metin ERGUN

Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit ÖZLALE

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Tolga AKALIN

Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı: Ayfer YILMAZ

Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile YÜKSEL

STK İlişkileri Başkanı: Burak AKBURAK

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