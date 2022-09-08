Yavuz Ağıralioğlu bakan pazarlığına isyan bayrağı açtı: HDP’nin dayatmasına razı olmam!

Siyasetin gündeminde CHP’li Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verebiliriz” sözleri var. Söz konusu çıkış 6’lı masayı salladı. İYİ Parti’de birçok isim sessizliğini korurken en yüksek perdeden tepki yine İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu‘ndan geldi.

CHP’yi ve 6’lı masanın gizli ortağını HDP’yi küstürmemek için sessizliğe bürünen partide HDP’yi en sert şekilde eleştiren Ağıralioğlu, Fatih Altaylı’nın programı Teke Tek’te de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP’nin şantajlarına boyun eğmeyeceklerini söyleyen Ağıralioğlu, Meclis’te ettiği yemine aykırı hareket edenlerden de medet ummayacaklarının altını çizdi.

Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

“Biz ikinci tura kalsın, üçüncü tura kalsın, ellinci tura kalsın siyaseti ilkeli yapacağız. İktidar olmak için çocuklarımızın katillerinden medet ummayacağız. Devletimizin milletimizin hasımlarından medet ummayacağız.

Biz HDP seçmenlerinin oylarına talibiz. Biz İyi Parti’yiz. Türkiye’de HDP’ye oy veren seçmenin gönlünü kazanır, oylarını alabilirsek bununla devlet ve milletimiz adına iftihar ederiz

SEÇİM KAZANACAĞIZ DİYE DEVLETİNE PARMAK SALLAYANLARI MUHATTAP ALMAYIZ

Ama HDP’nin yöneticileri bilsin ki devletine parmak sallayan, devletine karşı her tertibin içinde olan, devletini işgalci gösteren, devletinin birliğine bütünlüğüne kastetmiş her türlü siyasal paradigmanın içerisinde utanmadan Meclis’te ettiği yeminin hilafına davranan bir siyasal topluluğu, seçim kazanacağız diye ikinci-üçüncü tur gerekçesiyle bu alanda kendi muhattabımız kabul etmeyiz.

“HDP’NİN ŞANTAJINA BOYUN EĞMEYİZ”

HDP’nin bize parmak sallayıp da güya şantaj yaparak bizi çekmek istediği yere düşmeyiz. Biz HDP’nin seçmenlerine de diyeceğiz ki ‘Biz bir Türkiye hayali taşıyoruz. Bu hayalimizde her meshebin her inancın yeri var.

“HDP’NİN DAYATMASINA RAZI OLMAYIZ”

Seçmenlerin tapusu elindeymiş gibi teslim olmayın.’ HDP seçmenlerine de bir Türkiye hayali anlatacağız. Ama HDP’nin bizim oylarımıza mecbursunuz dayatmasına razı olacak bir parti değiliz biz. Öyle de bir derdimiz yok.”