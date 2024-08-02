Yavşak Zaytung bildiğiniz gibi! Yahudi lobisine karşı İnstagram'ı kapatmış olmayı böyle gördü

YENİ AKİT

Gün geçmiyor ki ülkemizde Yahudi köpekliği çoraptan fırlar gibi bir yerlerden fırlamasın. Bebeğinin kafatası parçalarını sokakta toplayan Gazzeli babaları görmezden gelen Meta şirketine karşı erişim engeli gibi erdemli bir davranış sergileyen kararı 'Arapçılık' olarak gören Zaytung ekibi, acaba namus ve karakterini Yahudi'ye kaç paraya sattı diye düşündürdü.

Tam tersi katliamlar Batılıların başına gelse duyar kasmaktan çatlayacak kitleler konu Müslüman Araplar olunca 'Arapçılık yapmayın' diyerek namussuzluklarını cümle aleme teyit ettiriyorlar.

Zaytung editörlerinin onur, şeref, namus yoksunluğu yaptıkları malum 'sözde komik' haberle ortaya çıkmış oldu.

Ömrü katliamcı Siyonizm'e karşı mücadele etmekle geçen, 5 yaşındaki torununu bile bombalı saldırıda kaybeden namus şeref dik duruş adamı Haniye için yas ilan etmeyi Arapçılık olarak görecek kadar da karakter yoksunular...

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