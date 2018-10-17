THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Yavruyken kapısında buldu, bir daha ayrılamadı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan bir bakkal, yavruyken dükkanının kapısında bulup beslediği gugukçuk kuşuyla dost oldu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:53
Yavruyken kapısında buldu, bir daha ayrılamadı

Balıkesir Manyas'a bağlı Akçaova Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten 56 yaşındaki Şemsettin Kalpakçı, sabah iş yerini açmaya geldiğinde dükkanının önünde bir gugukçuk kuşu yavrusu ile karşılaştı.

Kalpakçı, henüz uçamayan yavru kuşu kediler yemesin diye muhafaza altına aldı. Kalpakçı, ilk günlerde şırınga yardımı ile sıvı yiyecekler vererek kuşu besledi. Gugukçuk ile bakkalın arkadaşlığı şimdi görenleri şaşırtıyor.

Şemsettin Kalpakçı, "Kuş epey büyüdü. Yavruyken aldığım için ayrılmak zor gelecek. Piliç yemiyle, buğdayla besliyoruz. Tüylerini büyüttü, inşallah yakın bir zamanda tabiata salacağım" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:53
  1. Balıkesir
  2. Manyas
  3. Şemsettin Kalpakçı
  4. Gugukçuk kuşu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170 kişi alınacak
    1. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
    2. Dünyada her 9 kişiden 1'i aç
    3. Bakan Soylu açıkladı! 'Yakalanan..
    4. “Yılmaz Özdil istihareye yatıp..
    5. Brunson davasına bakan savcıdan flaş..
    6. Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    7. Bir ülkeye daha kimlikle seyahat..
    8. Sadr'dan Trump'a "Sen firavunsun”
    9. Arap ülkelerinden Suudilere destek!
    10. Tecavüz edip öldürdüğü kızın babasının..
    11. TBMM Başkanı Binali Yıldırım:..
    12. Sadiku: Mustafa Denizli enerji getirdi
    13. Michael Frey'den Erzurumspor açıklaması!
    14. Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü
    15. Barcelona resmen duyurdu! 'Arda..
    16. HDP %65 almıştı... Nihat Hatipoğlu AK..
    17. 'Tüm servetini kaybetti' denilmişti!..
    18. Niyetçiyi tokat attığı için öldürmüş!..
    19. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    20. Bahçeli, il başkanlarını toplayacak
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...