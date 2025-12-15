Yavrusuna siper oldu! Anne koyunun yavrusunu köpekten böyle korudu

Erzincan’ın Günebakan köyünde kaydedilen görüntüler, anne içgüdüsünün ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Yeni doğum yapan bir anne koyunun kuzusunu korumak için bir köpekle verdiği mücadele kameraya yansıdı. Duygusal anlar izleyenleri etkiledi.

Anne koyun geri adım atmadı

Kuzusuna yaklaşmak isteyen köpeğe karşı geri adım atmayan anne koyun, yavrusunun önüne geçerek adeta siper oldu. O anlar, Adem Küçükkaya tarafından kaydedildi. Görüntülerde, anne koyunun tehdit algıladığı her anda kuzusunun önüne geçerek onu köpeğe yaklaştırmadığı görülüyor. Doğal içgüdüleriyle hareket eden koyun, yavrusunu koruma konusundaki kararlılığıyla dikkat çekti.

Yaşanan olay, hayvanların yavrularına karşı gösterdiği güçlü koruma içgüdüsünü bir kez daha gözler önüne sererken, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.