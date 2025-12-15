  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Aile Yılı’nda dev hamle! Milyarlarca liralık destek 81 ile yayılıyor

Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızı güçlü kılsaydık İsrail soykırım yapamazdı! Geldiğimiz nokta ne oldu?

Google ve Apple devrede: Sıfır gün güvenlik açığını acilen yamalamaya başladılar! İşler rayından çıktı

Av. Yaşar Baş kaçak döküm belgeleri ile ilgili bir paylaşım yaptı: İddianamede teker teker sayılmış...

BAE’den Rum Kesimine Skandal Ziyaret! Şeyh Zayed Güney Kıbrıs’ta, İhanete imza attı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: SİHA'lar milli mühimmatlarla güçleniyor!

Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Avustralya, Sydney'deki saldırgana müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed tedavi altında

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov: Çok hassas konuları görüştüler
Yaşam Yavrusuna siper oldu! Anne koyunun yavrusunu köpekten böyle korudu
Yaşam

Yavrusuna siper oldu! Anne koyunun yavrusunu köpekten böyle korudu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzincan’da yeni doğum yapan bir anne koyunun kuzusunu korumak için bir köpeğe karşı verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Erzincan’ın Günebakan köyünde kaydedilen görüntüler, anne içgüdüsünün ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Yeni doğum yapan bir anne koyunun kuzusunu korumak için bir köpekle verdiği mücadele kameraya yansıdı. Duygusal anlar izleyenleri etkiledi.

 

Anne koyun geri adım atmadı

Kuzusuna yaklaşmak isteyen köpeğe karşı geri adım atmayan anne koyun, yavrusunun önüne geçerek adeta siper oldu. O anlar, Adem Küçükkaya tarafından kaydedildi. Görüntülerde, anne koyunun tehdit algıladığı her anda kuzusunun önüne geçerek onu köpeğe yaklaştırmadığı görülüyor. Doğal içgüdüleriyle hareket eden koyun, yavrusunu koruma konusundaki kararlılığıyla dikkat çekti.

 

Yaşanan olay, hayvanların yavrularına karşı gösterdiği güçlü koruma içgüdüsünü bir kez daha gözler önüne sererken, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

Aç kalan dağ keçisini elleriyle besledi
Aç kalan dağ keçisini elleriyle besledi

Yerel

Aç kalan dağ keçisini elleriyle besledi

Erzincan’da nefes kesen kurtarma! Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı!
Erzincan’da nefes kesen kurtarma! Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı!

Yerel

Erzincan’da nefes kesen kurtarma! Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı!

Yaban keçisini avladı! 953 bin TL ceza aldı
Yaban keçisini avladı! 953 bin TL ceza aldı

Aktüel

Yaban keçisini avladı! 953 bin TL ceza aldı

Dağ keçilerinin liderlik kavgası
Dağ keçilerinin liderlik kavgası

Yaşam

Dağ keçilerinin liderlik kavgası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23