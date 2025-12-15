Beyoğlu’nda akılalmaz kapkaç planı! Telefonu folyoyla gizlediler!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ali Caddesi’nde yürüyen 29 yaşındaki İrfan Y., arkasından yaklaşan dört şahsın saldırısına uğrayarak cep telefonunu kaptırdı. Olay sonrası kaçan şüpheliler, Beyoğlu Asayiş ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanırken, ele geçirilen telefonun sinyal vermemesi için alüminyum folyoya sarıldığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşananların vahametini gözler önüne serdi.

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’nde 6 Nisan Pazar günü saat 03.00 sıralarında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yolda yürüyen İrfan Y.’nin arkasından 4 şüpheli yaklaştı.Bir süre sonra 4 şüpheliden biri, İrfan Y.‘nin elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Olayın ardından koşarak kaçan şüpheliler, sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Peşinden koşan ancak şüphelileri yakalayamayan İrfan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin metroya binerek Gaziosmanpaşa ve Tuzla'ya gittiği belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli adreslerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

SİNYALDEN KONUMLARI TESPİT EDİLMESİN DİYE ALÜMİNYUM FOLYAYA SARDILAR

Adreslerde arama yapan polis ekipleri, şüphelilerin çaldığı cep telefonunu alüminyum folyoya sarışı halde buldu. Polis ifadesine başvurduğu şüphelilerden, olayı gerçekleştirdikten sonra, sinyal tespitinin ardından konumlarının bulunmaması için cep telefonunu alüminyum folyoya sardıklarını öğrendi.

 

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Emniyette işlemlerinin tamamlan Muhammed Emir A. (18), A.T. (17), B.T. (17) ve K.G. (17) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan polisin ele geçirdiği cep telefonunun, sahibi İrfan Y.’ye teslim edildiği öğrenildi.(DHA)

