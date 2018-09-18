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“Yavrucum lütfen..”demek çok mu zor?

O çocuk için ne hayalleriniz var. Onsuz kaldığınızı bir an düşünecek olsanız, hayatınızın kararacağını hisseder, çılgına dönersiniz. Öyleyse sebepli sebepsiz ona karşı haşinliklerinizi gözden geçirmelisiniz.

18 Eylül 2018 Salı 15:56
“Yavrucum lütfen..”demek çok mu zor?

Mesela çocuğunuza, çocuklarınıza “lütfen” demek sizin için çok mu zor? Evet bu kelime çocuğunuzla sizin aranızda hep arzuladığınız mükemmel iletişimin şifresi bile olabilir. İhmal etmeyin deneyin. Diyelim çocuğunuza bir şeyi yapmasını veya yapmamasını söylerken “Lütfen bir karar ver..” diye bir cümle kursanız..

Hemen belirtelim ki bu cümleyi kullandığınızda, ona kendi hareketlerinden sorumlu olduğunu hatırlatmış olursunuz. Ona kişilik kazandırır, kendi önemini vurgulamış olursunuz. Mesela ona ve arkadaşına oyun oynarken çok gürültü çıkarttıkları zaman susmalarını söylemek yerine “Lütfen bir karar verin; ya sessizce oynayın ya da dışarı çıkın” demeyi deneyin. Beş on dakika sonra baktınız hâlâ gürültü yapıyorlarsa eski tavrınıza azara şiddete dönmeyin. Gayet tatlı bir sesle “Evet anlaşıldı siz, dışarı çıkmaya karar verdiniz” diyebilirsiniz. Bunu yapmanız çocuğunuza sadece sebep sonuç ilişkilerini göstermenize yaramaz, aynı zamanda sizi “anlayışsız anne baba” rolünden de çıkarır.

Daha sonra, benzer olaylarda “lütfen” daha bir ağırlıklı anlam kazanır ve çocuk, kelimenin değerini kavrar.

Bakmışsınız birgün, oynadığı arkadaşına bile aynı kelimeyi kullanıyor. Dünyalar sizin olmaz mı?

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:56
  1. anne
  2. çocuk
  3. çocuklarla iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler

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