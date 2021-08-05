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Yavru Vatan’ın evlatları da mücadelemizde ortak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) orman yangıları ile mücadeleye destek vermek için Türkiye’ye gelen KKTC'li Orman Dairesi ekibi, Alanya’daki Gazipaşa bölgesinde çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 15:13:00 -
Yavru Vatan’ın evlatları da mücadelemizde ortak!

 HASAN EĞRİGÖZ  ANKARA 

Kuzey kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen Orman Dairesi ekibi, Alanya’da Gazipaşa bölgesindeki yangına Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nün kılavuzluğunda müdahaleye başladı.

Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından araç ve personel gönderilmişti. Orman Dairesi’nden 3 araç ve 10 personel Türkiye’de bulunurken KKTC’li yardım ekibi çalışmalarına başladı.

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