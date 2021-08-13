  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mehmetçik hayat kurtarmaya devam ediyor
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Sadır Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
AFAD'dan 5 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Gündem Yavru Vatan’dan Türkiye’ye anlamlı destek
Gündem

Yavru Vatan’dan Türkiye’ye anlamlı destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarında yaşanan zararın giderilmesine destek vermek amacıyla, 50 konutun yapımına yönelik yardım kampanyası başlatıldığını belirtti. Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) da Türkiye'deki yangının yaralarının sarılması amacıyla 300 bin TL bağışta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 16:13:00 -
Yavru Vatan’dan Türkiye’ye anlamlı destek

 YENİ AKİT  ANKARA 

KKTC Başbakanı Saner, Bankalar Birliği, ekonomik örgütler ve halkın katılımıyla, Türkiye’de yangından etkilenen bölgelerde konut yapılabilmesi amacıyla kampanya başlatıldığını söyledi.

KKTC olarak bu sıkıntılı dönemde Anavatan Türkiye’ye destek amacıyla başlatılan kampanyaya yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Saner, 50 konut hedefiyle yola çıkıldığını ortalama 75 konut seviyesine ulaşılacağının gözlemlendiğini belirtti. Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu dile getirerek, yardımlar sayesinde KKTC’nin ekonomik yaşamına ve altyapısına katkı sağlandığını belirtti.

KOOPBANK’tan 300 bin TL

KOOPBANK Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan da Anavatan Türkiye’de yaşanan orman yangınlarından üzüntü duyduklarını söyleyerek, yaraların sarılması adına, 300 bin TL yardım yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay