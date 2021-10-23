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Yerel Yavru köpeği çarpıp hiçbir şey olmamış gibi gitti!
Yerel

Yavru köpeği çarpıp hiçbir şey olmamış gibi gitti!

Fatsa'da kimliği belirsiz kişi, kullandığı otomobille yavru köpeğe çarpıp kaçtı. Arka ayakları kırılan yavru köpek tedaviye alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 14:48:00 -
Yavru köpeği çarpıp hiçbir şey olmamış gibi gitti!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi Yapraklı Sokak’ta meydana gelen olayda henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, kullandığı otomobille yolda gezen yavru köpeği ezdi.

Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek acı içerisinde havlamaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi.

Yavru köpek, gelen ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Arka ayakları kırılan köpek tedaviye alındı.

Otomobilin yavru köpeğe çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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