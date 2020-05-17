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Yavru kediyi kurtarmak için aracı parçaladılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde park halindeki kamyonetin içinden gelen kedi sesi nedeniyle araç sahibi 8 saat süren bir çalışma ile aracını adeta parçalayarak yavru kediyi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:06:33 -
Yavru kediyi kurtarmak için aracı parçaladılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde park halindeki kamyonetin içinden gelen kedi sesi nedeniyle araç sahibi 8 saat süren bir çalışma ile aracını adeta parçalayarak yavru kediyi kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesinde yaşayan Barış Karalar’a komşuları kamyonetin içinden kedi sesi geldiğini söyledi. Kaputu açan ancak kediyi bulamayan Karalar, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyecilerde geldi ancak kediyi bir türlü bulamadı. Yankılı bir şekilde derinden gelen kedinin kamyonetin göğüs kısmının altına girebilmiş olacağı düşünüldü. Barış Karalar da bunun üzerine aracıyla 15 kilometre uzaklıkta bulunan Edremit ilçesine gelerek sanayideki ustasına haber verdi. Arabanın tamponu ve motor aksamın üst kısımları, lastikler söküldü. Ancak yavru kediye ulaşılamadı. Kamyonetin göğüs kısmının sökülmesi içinde Edremit Kaymakamlığından izin alınarak evinde bulunan oto elektrikçi çağrıldı. Telefondan sürekli olarak yavru kedi sesi çalınarak, kedinin yeri sürekli tespit edilmeye çalışıldı. Elektrikçide aracın birkaç yerini söktü. Tam aracın göğüs kısmı sökülmeye çalışılırken, kedinin kaputum üst kısmında olduğu fark edildi. Bezle bulunduğu yerden çıkarılan kedi salı verildi.

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