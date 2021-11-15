Yavru kediye tekme atmıştı! 'Hayvana işkence etme' suçundan tutuklandı
Yalova'da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen çocuk tutuklandı.
Yalova'da, sosyal medyaya paylaşılan bir videoda kediye tekme attığı görüntüsüyle gündeme gelen çocuk hakkında karar verildi.
17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözlem altına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'hayvana işkence etme' suçundan tutuklandı.