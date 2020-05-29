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Aktüel

Yavru karacayı biberonla beslediler

Zonguldak’ta annesi bulunamayan yavru karaca ekiplerce koruma altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:59:48 -
Yavru karacayı biberonla beslediler

Zonguldak’ta annesi bulunamayan yavru karaca ekiplerce koruma altına alındı. Karaca, ekiplerce biberon ile beslendi.


Devrek ilçesine bağlı Aksu köyündeki Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yalnız bulunan yavru karaca; annesinin geri dönme ihtimaline karşı, ekiplerce güvenli mesafeden gözlem altına alındı. Ancak uzun süren bekleyişe rağmen karacanın annesi geri dönmedi. Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri yalnız kalan yavru karacayı koruma altına aldı. Biberona süt dolduran ekipler, yavru karacanın karnını doyurdu.


Koruma altındaki karacanın annesinin bulunmasının ardından yeniden doğaya salınması bekleniyor.

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