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Yavru dağ keçisi güvenlik korucusu tarafından kurtarıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde tele takılan yavru dağ keçisi, güvenlik korucusu tarafından kurtarıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:17
Yavru dağ keçisi güvenlik korucusu tarafından kurtarıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde tele takılan yavru dağ keçisi, güvenlik korucusu tarafından kurtarıldı. Tedavisi yapılan yavru keçi kurtarıldığı yerin yakınlarında doğal ortama bırakıldı.


Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde yavru dağ keçisi bir bahçenin tel çitlerine takıldı. Tel çitlerden kurtulamayan yavru dağ keçisi, o esnada aracıyla yoldan geçen güvenlik korucusu Gökşün Öztürk tarafından fark edildi. Öztürk, tellere takılan ve ağzından yaralanan yavru keçiyi kurtarıp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekime götürdü. Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç tarafından yaralı dağ keçisine ilk müdahale yapıldı. Tedavisi güvenlik korucusunun kucağında yapılan keçi, tekrar doğal ortamına bırakıldı.


Yavru dağ keçisinin tedavisini gün içerisinde tamamladıklarını belirten Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç, “Çemişgezek ilçe merkezinde bahçe tellerine takılan yavru dağ keçisi bir güvenlik korucusu tarafından İlçe Müdürlüğümüze getirildi. Dağ keçisinin ağzında yoğun bir kanama vardı. İlk muayenede ön süt dişlerde kırılmalar ve kopmalar mevcuttu. Yavru dağ keçisine ilk müdahalemizi yaptık. Durumu stabil konumuna getirdik. Tedavisi tamamlandıktan sonra da doğal yaşamına bırakılması için ekiplerimize teslim ettik” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:17
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