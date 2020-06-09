  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Yavru dağ keçilerine poğaça ikramı

Erzincan’da annelerini bekleyen iki sevimli yavru dağ keçisi yuvalarında görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:09:41 -
Yavru dağ keçilerine poğaça ikramı

Erzincan’da annelerini bekleyen iki sevimli yavru dağ keçisi yuvalarında görüntülendi. Dağ keçileriyle adeta insan gibi diyalog kuran vatandaş, poğaça ikramında bulundu.


Yaban hayatıyla zenginlik içeren Erzincan’ın Kemah ilçesi dağlarında anneleri tarafından kısa süreliğine terk edilen iki yavru dağ keçisine rastlayan vatandaşın mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yavru dağ keçilerine şefkatle yaklaşan vatandaş adeta insan gibi diyalog kurup sohbet etti.


Dağ keçilerine poğaça ikram eden vatandaş şiveli konuşmasıyla da dinleyenlere tebessüm ettirdi.


Vatandaş bir süre dağ keçileriyle ilgilendikten sonra annelerinin gelmesi için yuvadan ayrılarak yoluna devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı