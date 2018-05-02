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Yavru baykuşlar koruma altına alındı

Esnaf Remzi Yılmaz, iş yerinin önünde üç yavru baykuş buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ile irtibata geçti ve baykuşları görevlilere teslim etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:40
Yavru baykuşlar koruma altına alındı

Giresun'un Yağlıdere ilçe merkezinde esnaflık yapan Remzi Yılmaz, iş yerinin önünde yavru baykuşlar buldu. Sahip çıktığı yavruları, tavuk ve sütle besledi.

Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü görevlileriyle irtibata geçerek yavru baykuşlar hakkında bilgi verdi.

Remzi Yılmaz, baykuşları bugün gelen görevlilere teslim etti.

Yavru baykuşlar, Giresun Belediyesi hayvan barınağına götürüldü. Gerekli tedavilerinin ardından doğaya salınacaklar.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:40
  1. Giresun
  2. Yağlıdere

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