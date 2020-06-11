  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Yavru baykuşlar koruma altına alındı

Tunceli’de vatandaşlar tarafından bulunan iki yavru baykuş koruma altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:37:28 -
Yavru baykuşlar koruma altına alındı

Tunceli’de vatandaşlar tarafından bulunan iki yavru baykuş koruma altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Pülümür İlçesinde vatandaşlar, yerdeki iki yavru baykuşu fark etti. Yavru baykuşların hem yuvası hemde annelerinin bulunamaması üzerine vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler annesiz kalan yavru baykuşları teslim aldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne getirilerek bakımları yapılan yavru baykuşlar koruma altına alındı. Kendi başlarına hareket edecek duruma gelmesinin ardından baykuşların doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı