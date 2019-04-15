Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu duyunca salonu terk etti

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr



31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu çözeceğine ilişkin vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili soruya cevap veremeden oturumu kapatıp salonu terk etti.

Cevap vermeden oturumu kapattı

Başkan Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın “Adaylık sürecinde 700 bin EYT’linin sorunlarını çözeceğim demiştiniz. Gelecek yıl faaliyet raporları görüşülürken biz bu sorunları çözmüş olacak mıyız? Bize bu sorunları soran vatandaşlara ben ne cevap vereceğim?” sorusuyla karşılaştı.

EYT’lilerin sorunlarını çözme vaadiyle ilgili “Herhalde Mansur Bey yerel seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle karıştırdı. Kendisinin Cumhurbaşkanı seçileceğini zannediyor.” eleştirilerine muhatap olan Başkan Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Burhan’ın EYT’lilerle ilgili sorusuna cevap vermeden oturumu kapatıp salonu terk etti.

Vaatte bulunmuştu

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart seçimleri öncesi adaylık sürecinde emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunlarını çözeceği vaadinde bulunmuştu.