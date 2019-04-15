Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu duyunca salonu terk etti
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu çözeceğine ilişkin vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konu ile ilgili soru sorulunca cevap vermeden oturumu kapattı ve salonu terk etti.15 Nisan 2019 Pazartesi 20:17
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu çözeceğine ilişkin vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili soruya cevap veremeden oturumu kapatıp salonu terk etti.
Cevap vermeden oturumu kapattı
Başkan Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın “Adaylık sürecinde 700 bin EYT’linin sorunlarını çözeceğim demiştiniz. Gelecek yıl faaliyet raporları görüşülürken biz bu sorunları çözmüş olacak mıyız? Bize bu sorunları soran vatandaşlara ben ne cevap vereceğim?” sorusuyla karşılaştı.
EYT’lilerin sorunlarını çözme vaadiyle ilgili “Herhalde Mansur Bey yerel seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle karıştırdı. Kendisinin Cumhurbaşkanı seçileceğini zannediyor.” eleştirilerine muhatap olan Başkan Yavaş, Belediye Meclis Üyesi Burhan’ın EYT’lilerle ilgili sorusuna cevap vermeden oturumu kapatıp salonu terk etti.
Vaatte bulunmuştu
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart seçimleri öncesi adaylık sürecinde emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunlarını çözeceği vaadinde bulunmuştu.
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