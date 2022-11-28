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Medya Yav bi git işine Doğu Perinçek! Başka derdin yok mu senin?
Medya

Yav bi git işine Doğu Perinçek! Başka derdin yok mu senin?

Engin Ardıç, her seçim öncesi "İktidara geleceğiz" diye kuru sıkı sallayan, ancak yüzde yarım bile oy alamayan Vatan Partisi'nin kurultayını fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 11:04:00 -
Yav bi git işine Doğu Perinçek! Başka derdin yok mu senin?

Engin Ardıç, her seçim öncesi "İktidara geleceğiz" diye kuru sıkı sallayan, ancak yüzde yarım bile oy alamayan Vatan Partisi'nin kurultayını fena ti'ye aldı. Doğu Perinçek'in, partinin cumhurbaşkanı adayı olduğu haberiyle dalga geçen Ardıç, "Vallahi çok merak ediyordum, meraktan çatlıyordum, acaba kimi gösterecekler?" dediği Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Vatan Partisi'nin kurultayı yapılmış.

(CHP'ninki yapılamıyor, Kılıçdaroğlu gayet demokratik bir şekilde yasakladı.)

Doğu Perinçek, partinin cumhurbaşkanı adayı olmuş.

Vallahi çok merak ediyordum, meraktan çatlıyordum, acaba kimi gösterecekler?

Perinçek "devrimci bir hükümet kuracaklarını" açıklamış.

Bankalardaki döviz hesaplarına da el koyacaklar!

Eh, bununla ne güzel oy alınır...

Oy çıkmıyorsa, iş kalır Kışlık Saray'ı basmaya.

Ama üzülmesinler, darbeden hemen sonra yapılan meclis seçimlerinde Bolşevikler azınlıkta kalmışlardı da Lenin meclisi kapatıvermişti... Sabah toplanan meclis öğleden sonra dağılmıştı...

Bugün de partiye genel başkan seçimi yapılacakmış kurultayda.

Vallahi çok merak ediyorum, kim kazanacak?"

 

 

 

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