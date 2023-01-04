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Medya Yav bi git işine be adam! Edepsizlikte sınır tanımıyor...
Medya

Yav bi git işine be adam! Edepsizlikte sınır tanımıyor...

Televizyon programcısı Okan Bayülgen, katıldığı programda yaptığı açıklamalarda iyice edep sınırlarını aştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 19:49:00 -
Yav bi git işine be adam! Edepsizlikte sınır tanımıyor...

Televizyon programcısı Okan Bayülgen, katıldığı programda yaptığı açıklamalarda gündeme oturdu. Okan Bayülgen, 'Nasıl bir emeklilik hayaliniz var?' sorusuna verdiği cevapla izleyenleri şaşırttı. Bayülgen, "Erotik film yıldızı olmak istiyorum... Orada başarılı olmaya çalışacağım. Kendimi böyle bir emekli porno yıldızı olarak görüyorum. Çünkü televizyon bence budur" ifadelerini kullandı.

Okan Bayülgen, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Yıllardır ekranların değişmeyen yüzü olan Bayülgen, hayat hikayesinden ilginç anları anlattı. Bayülgen, "Hiçbir topluluğa ait değilim." dedi.

"Kameraların önünde olmayı istedin mi? Şovmen olmayı istedin mi?" sorularına cevap veren Okan Bayülgen, "Hayır, başka çarem yoktu" cevabını verip, "Televizyon hayatında bir ahlak timsali olup ahlaksızca şeyler yapmamız isteniyordu. Yani aslında porno film oyuncusu olup donumuzu çıkarmamamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

"Nasıl bir 75 yaş hayalin var? Nasıl bir ömrün olsun o yaşlarda?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt veren ünlü şovmen şu ifadeleri kullandı:

"Erotik film yıldızı olmak istiyorum. Böyle bir porno kategorisi var 'old'. Seyrettiğim için değil ama gördüğüm kategoriler arasında benim tercih ettiğim bir kategori değil. Ama orada başarılı olmaya çalışacağım. Kendimi böyle bir emekli porno yıldızı olarak görüyorum. Çünkü televizyon bence budur, biraz pornografidir."

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