Yatsıyı kaza ederken vitr namazının da kazası kılınır mı?

Yatsı namazının borcunu kaza ederken, vitr namazının da kazası yapılır mı? İşte binlerce Müslümanın yanıtı merak ettiği sorunun cevabı...

VİTR NAMAZININ KAZASI KILINIR MI?

Vitir namazının kazasını kılmak vaciptir. Diğer kaza namazlarında olduğu gibi vitir namazının kazasınında belli bir vakti yoktur. Her zaman kılınabilir. Yatsı namazının kazası ile vitir namazının kazası peşi peşine kılınması gerekmez. Vitir namazının kazası üç rekat olarak kılınır. Ancak Şafi mezhebine göre vitir namazı sünnet olduğundan onun kazası olmaz.