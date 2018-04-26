Yatmadan önce yiyebileceğiniz 6 sağlıklı atıştırmalık

Kadınlar sağlıklı ve dengeli bir kiloda kalmak adına ne kadar isteseler de geceleri yatmadan önce sağlıklı atıştırmalıklar yemekten çekinir.

Metabolizmanızın gece daha yavaş çalıştığı bir gerçek olsa da karnı aç bir şekilde uyumanız da tavsiye edilmez. Bu durum, sonrasında tıkınarak yemeye ve bazen de dinlendirici bir uyku çekmenizi önleyen sindirim problemlerine yol açabilir.



Aslında yatmadan önce bazı atıştırmalıklar yemek yanlış bir şey değildir, hatta diyetiniz için tamamlayıcıdır ve iyi bir uyku çekmenizi bile sağlar. Elbette un, yağ ve şeker ile yapılmış tariflerden bahsetmiyoruz. Yatmadan önce bir şeyler yemenin anahtarı hafif fakat besleyici yiyecekler tercih etmektir. Ayrıca, bu yiyeceklerden sıkılmamak için kolayca birbirine karıştırıp da tüketebilirsiniz.



1. MUZ İLE CEVİZ



Muz ile ceviz gibi hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar kabusa dönüşen açlığı kontrol altına alır ve aynı zamanda da mide asidini ve mide yanmasını azaltır. Bu lezzetli yiyecekler triptofan gibi önemli bir aminoasit kaynağı olmakla beraber uykusuzluğu önlemeye de yardımcıdır.

Malzemeler;

1/2 olgun muz

1 yemek kaşığı doğranmış ceviz

Hazırlanışı

Yarım olgun muzu ezin ve doğranmış cevizle karıştırın.

Nasıl tüketilir

Bu atıştırmalığı yatmadan 30 dakika önce yiyin.

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2. TARÇINLI ILIK SÜT

Sağlıklı bir kiloda kalmak istiyorsanız elbette az yağlı ya da laktozsuz süt kullanmalısınız. Tarçın eklenmiş süt, metabolizmanıza ve sindiriminize fayda sağladığı için yatmadan önce içebileceğiniz harika bir atıştırmalıktır.



Malzemeler;

1/2 bardak süt

1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı

Yarım bardak sütü ısıtın ve ısındıktan sonra tarçını ekleyin.

Nasıl tüketilir

Bu içeceği yatmadan 20-30 dakika önce için.



3. YULAFLI YOĞURT

Yulafla karıştırılmış az yağlı yoğurt lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalıktır, gece aç yatmamak için de ideal bir seçenektir. Her iki malzeme de sindirim sağlığına faydalıdır, bağırsak florasını korur ve hatta daha kolay uykuya dalmanıza bile yardımcı olur.

Malzemeler;

1/2 kase az yağlı yoğurt

1 yemek kaşığı yulaf

Hazırlanışı;

Yarım kase yoğurt ile bir yemek kaşığı yulafı karıştırın.

Dilerseniz daha iyi karışması için blendırdan geçirebilirsiniz.

Bu atıştırmalık karışımı yatmadan 30 dakika önce tüketin.

4) DONMUŞ YABAN MERSİNİ İLE YOĞURT

Bu sağlıklı tatlı temel aminoasitler, vitaminler, antioksidanlar ve çeşitli besin maddeleriyle dolu olduğu için sağlığınıza çok faydalıdır.

Yoğurt, yemek yeme anksiyetesini giderir ve probiyotik bileşenleri sayesinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini korumak için ideal bir besindir. Bu yüzden de yatmadan önce yemek için iyi bir seçenektir.

Malzemeler;

1/2 kase yoğurt

Hazırlanışı;

Yoğurdu blendıra koyun ve donmuş yaban mersinleriyle karıştırın.

Bu atıştırmalığı yatmadan önce aç hissettiğiniz zamanlarda yiyin.



5. TAM TAHILLI MISIR GEVREĞİ İLE BADEM SÜTÜ

Mısır gevreği kahvaltıda tüketmek için önerilse de kabus gibi çöken açlığınızı bastırmak için sağlık bir atıştırmalık olabileceğini de unutmayalım. Kalorisi düşük olduğu için kilo aldırma riski taşımaz. Ayrıca, sindirim için faydalı olan lif ile besleyici maddeler de içerir.

Malzemeler;

1/2 kase tam tahıllı mısır gevreği

1/2 kase badem sütü

Hazırlanışı;

Tam tahıllı mısır gevreğini bir kasede badem sütüyle karıştırın.

Bu atıştırmalığı yatmadan 30 ila 40 dakika önce tüketin.



6. ŞEFTALİ VE ELMA SMOOTHİESİ

Smoothie hazırlamak genellikle yatmadan dakikalar önce beliren yemek yeme anksiyetesini durdurmanın sağlıklı ve hızlı bir yoludur. Smoothie kalorisi düşük, antioksidan ve aminoasitler içeren bir içecek olduğu için toksinlerden arınma sürecini destekleyen birçok tarif ile hazırlabilir.

Biz size şeftali ve elma smoothiesini öneriyoruz. Bütün bunlara ek olarak uykunuzun kalitesini de artırır.

Malzemeler;

2 şeftali

1 elma

Küçük bir tutam nane

1/2 bardak su

Hazırlanışı:

Meyveleri yıkayıp soyduktan sonra doğrayın.

Meyveleri blendıra koyun, su ve naneyi de ekleyerek birkaç dakika boyunca karıştırın.

Homojen bir karışım elde ettikten sonra süzmeden servis yapın.

Hazırladığınız smoothieyi yatmadan 20-30 dakika önce için.

Evet, yatmadan önce bir şeyler yiyebilirsiniz. Sadece hafif alternatifler tercih etmeniz, aşırıya kaçmamanız ve yatmadan hemen önce yememeniz gerekiyor. En iyisi ise gece yatmadan 30 dakika önce yemektir.